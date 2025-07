Stop alla circolazione dei treni tra Como e Chiasso: cede il terreno sopra il tunnel che porta in Svizzera

È stata sospesa in via precauzionale la circolazione ferroviaria sulla tratta Como-Chiasso a causa del cedimento di un terreno sopra la galleria del Monte Olimpino che collega Como al confine con la Svizzera. Le operazioni sono ancora in corso.

Traffico ferroviario sospeso oggi, martedì 22 luglio, tra le stazioni di Como San Giovanni e Chiasso. Lo stop dei treni è dovuto al cedimento di un terreno lungo la strada che a Como sovrasta il tunnel ferroviario Monte Olimpino, che collega il capoluogo lariano al confine con la Svizzera.

Sono in corso sopralluoghi di verifica da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale e da personale tecnico dell'amministrazione comunale. Secondo quanto emerso al momento una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio è intervenuta questa mattina poco dopo le 8 in via Valeria, in corrispondenza della galleria ferroviaria, a causa di un cedimento della sede stradale: l'allarme era stato lanciato da un passante che aveva segnalato un forte odore di gas nella stessa zona, già transennata, facendo temere una perdita dovuta al crollo del terreno. Stando alle primissime informazioni, il danno potrebbe essere legato a una tubatura dell’acquedotto storico di Villa Olmo.

Al momento, per consentire ai referenti delle ferrovie dello Stato e alla Polizia ferroviaria (Polfer) di effettuare tutte le verifiche del caso alla galleria Monte Olimpino, è stata sospesa in via precauzionale la circolazione ferroviaria sulla tratta Como-Chiasso. Le operazioni congiunte dei vigili del fuoco con i tecnici del Comune di Como, quelli del’azienda del gas e di una ditta incaricata degli scavi sono intanto ancora in corso.