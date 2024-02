Sta festeggiando il suo compleanno e vede una donna gettarsi nel lago: Domenico si tuffa e la salva Domenico Cassis era in gita con la sua famiglia per festeggiare il suo compleanno quando ha visto una donna tentare il suicidio gettandosi nel lago: così l’uomo si è tuffato e l’ha salvata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era in gita con la famiglia a Lovere, in provincia di Bergamo, per festeggiare il suo 42enne compleanno quando è stato il protagonista di un gesto eroico. Domenico Cassis stava passeggiando lungo il lago con sua moglie e suo figlio quando ha visto una donna gettarsi in acqua forse per suicidarsi.

L'uomo senza pensarci due volte si è tuffato nel lago d'Iseo e l'ha salvata. "Con la mia compagna Daniela e il nostro bambino avevamo deciso di prenderci un giorno di vacanza: era tanto che non andavamo a Lovere, e così abbiamo deciso di fare un giro sul lago per festeggiare", ha raccontato all'Eco di Bergamo. Poi ha visto quello che stava accadendo e ha agito subito.

Così Domenico Cassis è riuscito a raggiungere la donna e a portarla a riva sana e salva. L'uomo si era accorto che qualcosa galleggiava nel lago: era la donna che avevano incontrato poco prima. Domenico si è spogliato e si è tuffato. La donna aveva perso i sensi, ma una volta in salvo sul molo ha iniziato a tossire e ha riprendere coscienza. Intanto sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e hanno portato la donna con l’eliambulanza all'ospedale di Bergamo dove è stata ricoverata in codice giallo. Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita.

Leggi anche Ragazza rapinata e sequestrata in una sala slot: riesce a mandare un messaggio alla madre che la salva

Fondamentale è stato il tempestivo intervento di Domenico Cassis e della sua famiglia che hanno salvato la donna e allertato i soccorsi richiamando anche l'attenzione di altri passanti con grida e urla. Insomma un compleanno da dimenticare. Il comune di Cavernago, dove la famiglia vive ha sottolineato il gesto sulla pagina Facebook del comune: "Un gesto eroico e di grande senso civico quello del nostro concittadino Domenico Cassis! Complimenti".