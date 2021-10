Squid game “dal vivo”: l’idea di una escape room di Milano Una escape room di Milano offre ai partecipanti la possibilità di giocare dal vivo a “Squid game”, la serie Netflix diventata un fenomeno di costume. Ovviamente sono messi al bando sangue e violenza: si tratta di una serie di prove di abilità, alcune tratte dalla serie coreana e altre inedite, da superare per vincere il premio in palio.

A cura di Francesco Loiacono

C'era da aspettarselo: dopo i timori per i rischi di emulazione nei bimbi più piccoli e la richiesta di censura, adesso c'è chi propone di affrontare le sfide della serie Netflix "Squid game" dal vivo. Prima che gli indignati saltino sulla sedia, però, precisiamo subito: si tratta di un'iniziativa di marketing – ovviamente criticabile – di una escape room di Milano, Enigma room. E naturalmente, a differenza di quanto accade nella serie scritta e diretta dal regista coreano Hwang Dong-hyuk, chi dovesse perdere non rischia la vita: sangue e violenza sono infatti banditi dall'esperienza offerta.

Diverso anche il montepremi finale: non l'ingente somma di 45,6 miliardi di Won, ma solo ingressi gratuiti in una delle escape room della società, una delle prime in Italia con una sede anche a Kiev. Non sarà comunque il premio a ingolosire chi deciderà di partecipare allo "Squid game dal vivo", ma la possibilità di immergersi nelle atmosfere della serie diventata ormai un fenomeno di costume.

Come funziona lo Squid game dal vivo

Ai partecipanti, fino a 30 persone in contemporanea, verranno fornite delle maglie con un grande numero identificativo. Ad accoglierli saranno le famose guardie rosa della serie mentre il frontman, vestito con cappotto e maschera nera, spiegherà le regole delle sei prove che i partecipanti dovranno affrontare. Si tratta di sfide in parte molto simili a "Squid game" e in parte inedite: saranno prove di abilità che metteranno a dura prova i partecipanti ma, come scritto, non comporteranno ovviamente l'utilizzo di violenza. Ogni partecipante ha a disposizione tre "vite", come nei videogiochi: chi supererà tutte le prove e arriverà alla fine vincerà il premio. Allo "Squid game dal vivo" si può partecipare sia iscrivendosi in gruppo, sia da soli: basta però avere più di 16 anni. E ovviamente mettersi ben in testa che si tratta solo di un gioco.