Spruzzano spray al peperoncino in due scuole diverse di Milano: diversi studenti intossicati Nella mattinata di oggi giovedì 6 giugno in due scuole diverse di Milano è stato spruzzato spray al peperoncino: gli istituti sono stati fatti evacuare e alcuni studenti sono rimasti intossicati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

In due classi di due scuole diverse di Milano alcuni studenti hanno spruzzato spray al peperoncino nella mattinata di oggi 6 giugno. È successo all'l'IIS Oriani-Mazzini di via Ugo Pisa 15 verso le 11.30 e mezz'ora dopo nella scuola di via Livigno 11, l'IIS Marelli Dudovich. In entrambi i casi sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine. Alcuni studenti sono rimasti intossicati.

Stando alle prime informazioni, in via Pisa si sono presentate due ambulanze e un'automedica. Qui a essere soccorse sono state sette persone, rimaste intossicate dallo spray: si trattano di tre giovani tra i 17 e i 18 anni e quattro adulti tra i 33 e i 64 anni. Nessuno di loro fortunatamente è in grave condizione. I carabinieri sono stati impegnati a capire con esattezza cosa fosse successo e chi è stato a spruzzare lo spray.

Pochi minuti dopo la chiamata di soccorso è arrivata anche in via Livigno: qui i soccorritori si sono precipitati con quattro ambulanze e un'automedica. Non si sa ancora con certezza quanti sono i ragazzi rimasti intossicati. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco.