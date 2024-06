video suggerito

Spruzzano spray al peperoncino a scuola, venti studenti intossicati: indagini in corso In una scuola di Desenzano del Garda (Brescia) è stato spruzzato spray al peperoncino: venti studenti sono rimasti intossicati, uno è stato ricoverato. Le forze dell'ordine stanno cercando i responsabili.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, lunedì 3 giugno, qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino nel plesso scolastico di via Giotto dell'Istituto Bazoli di Desenzano del Garda (Brescia). Alcuni studenti sono rimasti intossicati, ma solo per uno è stato necessario il ricovero in ospedale. Sul caso indagano anche i carabinieri della compagnia di Desenzano.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.30 di oggi: una ventina di studenti ha iniziato a manifestare sintomi di intossicazione. La scuola stessa ha subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto. Gli operatori sanitari hanno immediatamente assistito i venti ragazzi. Solo per uno è stato necessario il trasferimento in ospedale in codice giallo: è stato portato al nosocomio di Desenzano. Non è in pericolo di vita.

Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri e anche il primo cittadino. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento si sospetta che a utilizzare lo spray sia stato uno studente e in particolare qualcuno di quelli che frequenta le aule 18 e 20. Entrambe sono state bonificate dai vigili del fuoco. Gli agenti hanno ispezionato anche alcuni zaini, ma non è stato identificato il responsabile.