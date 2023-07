Spruzza lo sgrassatore vicino ai fornelli della cucina e le esplode in mano, ustionata una 35enne Una 35enne è rimasta ustionata per l’esplosione dello sgrassatore. Era impegnata nelle pulizie, quando ha spruzzato la sostanza a base alcolica troppo vicino ai fornelli della cucina accesi.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 35enne è rimasta ustionata in casa a Pioltello (Città Metropolitana di Milano) dopo che lo sgrassatore che stava utilizzando per pulire la cucina le è esploso in mano. La chiamata al 112 è partita alle 20 di ieri, mercoledì 19 luglio, e all'arrivo dei soccorsi la donna è stata subito assistita e medicata. Dopodiché è stata trasportata a bordo dell'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano.

A raccontare quanto accaduto sono state le altre persone presenti all'interno dell'appartamento di via Don Amati che, comunque, non sono rimaste coinvolte nell'esplosione. La 35enne stava facendo le pulizie in cucina impiegando uno sgrassatore a base alcolica. Uno spruzzo, però, sarebbe finito accidentalmente vicino alle fiamme accese dei fornelli. Un ritorno di fiamma avrebbe raggiunto il flacone che la donna teneva in mano facendolo esplodere.

All'abitazione sono arrivate due ambulanze della Pubblica assistenza Cittadini vignatesi, un mezzo della Croce Verde Pioltello e l'automedica proveniente da Melzo, oltre ai vigili del fuoco di Gorgonzola e i carabinieri della Compagnia di Pioltello. La 35enne è stata l'unica a riportare lesioni e ustioni, per questo motivo dopo le prime medicazioni è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.