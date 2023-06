Lo scialle prende fuoco mentre cucina ai fornelli e le fiamme la avvolgono, morta Maria Luisa Somalvico Maria Luisa Somalvico è deceduta nel pomeriggio di martedì 20 giugno per gravi ustioni. Si trovava davanti ai fornelli della cucina quando le fiamme hanno incendiato lo scialle e in pochi istanti l’hanno avvolta. Ferito anche il marito che ha provato a salvarla.

A cura di Enrico Spaccini

Maria Luisa Somalvico stava cucinando ai fornelli di casa sua a Laglio, in provincia di Como, quando lo scialle che indossava ha preso fuoco all'improvviso. Forse era troppo vicina al gas acceso e le fiamme hanno avvolto l'87enne in pochi istanti.

Era il primo pomeriggio di martedì 20 giugno e suo marito Angelo ha provato di tutto pur di salvarla. Il fuoco, però, ha colpito anche lui anche se con meno aggressività. Pochi minuti più tardi sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato i due coniugi all'ospedale, ma poco dopo Maria Luisa è deceduta. Angelo si riprenderà, anche se è ancora sotto shock.

L'incendio in cucina

Le fiamme del fornello hanno incendiato lo scialle di Maria Luisa in pochi attimi. L'87enne originaria di Brienno non ha avuto nemmeno il tempo di realizzare quanto stava accadendo, che si è trovata avvolta da un incendio che nel frattempo stava iniziando a bruciare anche la cucina già invasa da un denso fumo nero.

Suo marito Angelo era poco lontano e appena ha visto le fiamme avvolgere sua moglie ha tentato di tutto pur di salvarla. Le fiamme, però, non si spegnevano. Anzi, avevano iniziato a bruciare anche lui.

L'arrivo dei soccorsi e il decesso in ospedale

Insieme ai coniugi, considerata l'età, vivevano anche una loro figlia, Franca, e suo marito. Probabilmente sono stati loro a chiamare i soccorsi. I sanitari arrivati sul posto hanno prestato le prime cure alla coppia e poi hanno trasportato sia Maria Luisa che Angelo in ospedale.

Subito si è capito come le condizioni dell'87enne fossero ormai disperate. La notizia del suo decesso è arrivata poco dopo l'arrivo in ospedale. Per quanto riguarda Angelo, le sue condizioni sono migliori. Ha riportato alcune ustioni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.