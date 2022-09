Spray urticante nelle classi, evacuati 600 studenti di una scuola di Lodi: 14 studenti intossicati Sono seicento gli studenti dell’Istituto tecnico Agostino Bassi di Lodi che sono stati costretti a evacuare perché è stata spruzzata una bomboletta di spray urticante al peperoncino nei corridoi. In quattordici hanno avuto malori e difficoltà respiratorie.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono seicento gli studenti dell'Istituto tecnico Agostino Bassi di Lodi che sono stati costretti a evacuare per un allarme sostanze chimiche che è scattato nella mattinata di oggi, sabato 17 settembre. In totale, quattordici persone che hanno accusato malori. In base alle prime informazioni diffuse, sembrerebbe essere stata spruzzata una bomboletta di spray urticante al peperoncino nei corridoi.

Quattordici persone hanno accusato malori

L'episodio si è verificato intorno alle 10. La bomboletta è stata ritrovata nel cortile della scuola. Sono stati allertati i vigili del fuoco, gli agenti della Questura di Lodi e il personale sanitario del 118 che ha soccorso gli studenti e il personale Ata che ha registrato difficoltà respiratorie e malori: si tratta di due 14enne, un 15enne, una 17enne e poi tra il personale Ata c'è un 23enne, un uomo di trent'anni, una donna di 34 anni, un'altra di 36, una di 43 anni, una 44enne, due 47enni, una 51enne e infine una 59enne.

Sono in corso le indagini per risalire all'identità del responsabile

Le indagini, per risalire all'identità del responsabile, sono ancora in corso. Sulla vicenda, si è espresso anche il preside Fausto Bianchi. Il dirigente ha esordito dicendo che questo gesto poteva costare caro: "Per fortuna non è accaduto nulla di grave, ma sono eventi che non devono più accadere". Per l'episodio, le lezioni sono state comunque sospese.

Leggi anche Gli studenti gli fanno uno scherzo, il professore li insegue con la mazza e li picchia

Gli studenti, considerato che avrebbero terminato a mezzogiorno, hanno quindi perso due ore di attività scolastica: "I ragazzi stanno bene e questo è l’aspetto più importante", ha concluso il preside Bianchi.