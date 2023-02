Spray al peperoncino spruzzato al supermercato Famila: clienti intossicati, tra loro anche un neonato È stato spruzzato dello spray al peperoncino in un supermercato di Castronno, in provincia di Varese. In ospedale sono finiti un neonato e alcuni bambini.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 febbraio, è stato spruzzato uno spray al peperoncino nel supermercato della catena Famila a Castronno, comune in provincia di Varese. Alcuni clienti hanno percepito un bruciore agli occhi e alle vie respiratorie e per questo motivo hanno chiamato le forze dell'ordine. Molti di loro – ancora non si ha un numero preciso – sono stati trasferiti in ospedale. Tra loro, c'è anche un neonato.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo episodio. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18 da alcuni clienti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli specialisti del Nucleo Biologico Chimico Radiologico (Nbcr). Con loro erano presenti anche i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia con cinque ambulanze e due auto mediche.

Tra le persone intossicate c'è anche un neonato

All'interno del supermercato c'erano una cinquantina di persone: tutte sono state fatte uscire e messe in sicurezza. Qualcuna presentava sintomi riconducibili a un'intossicazione. Gli operatori sanitari hanno prestato tutte le cure necessarie e, per alcuni, è stato necessario il trasferimento in ospedale tra il Va del Ponte e il Di Circolo, in codice giallo, per tutti gli accertamenti di rito.

E tra loro ci sarebbero un neonato e diversi bambini. Nessuno avrebbe fortunatamente riportato gravi ferite. Per il momento sembrerebbe che una o più persone all'interno del negozio avrebbero spruzzato lo spray. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso: sono quindi a lavoro per cercare di identificare i responsabili.