Spray al peperoncino per rubare una collanina, ancora movida violenta in corso Garibaldi a Milano Prima lo spruzzo al peperoncino in mezzo agli occhi, e poi il violento strappo della collanina d’oro dal collo di un diciottenne americano. Nello stesso momento, un altro furto di denaro in contanti a un altro turista.

È sempre violenta la notte milanese in corso Garibaldi, centro esclusivo di Milano. Stavolta la folla che invade i ristoranti di lusso e i locali alla moda è stata scossa da un furto con lo spray al peperoncino ai danni di un turista americano. È avvenuto intorno alle 3 di notte, tra sabato e domenica. Prima lo spruzzo in mezzo agli occhi, e poi lo strappo della collanina d'oro che il ragazzo portava al collo. Il diciottenne, uno studente della California, è finito in codice verde al Fatebenefratelli per essere medicato, mentre l'aggressore è riuscito a far perdere le proprie tracce.

È stato invece arrestato, durante la stessa serata e nella stessa zona, il ladro che ha derubato un altro turista statunitense sfilandogli dalla tasca 200 euro in contanti: gli agenti sono stavolta riusciti a intercettarlo e ad arrestarlo in flagranza di reato.

Movida violenta

Solo pochi giorni fa, un episodio ancora più grave. Sempre sabato sera, sempre la movida glamour che brulica nelle vie tra piazza Gae Aulenti e Brera, passando per corso Como. Una guerra tra rivali, sfociata in colpi di pistola alle gambe e botte. Ancora prima, in un altro sabato sera che sfocia nelle prime luci dell'alba, cinque ragazzi sono stati accoltellati proprio nella zona di corso Como. Era febbraio, e i giovani sono stati aggrediti in posti pieni di gente: davanti alla discoteca Hollywood, o nella strada porta verso il quartiere dei grattacieli di Milano.