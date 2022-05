Spettacolo gratuito alla Scala: mercoledì 11 maggio si festeggia l’anniversario dalla ricostruzione Mercoledì 11 maggio alle ore 11.30 va in scena il balletto “Sylvia” di Léo Delibes, spettacolo che il teatro alla Scala di Milano offre agli spettatori per l’anniversario della ricostruzione. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria online o in biglietteria a partire dalle ore 12 di venerdì 6 maggio.

La filarmonica alla Scala

Un concerto gratuito al Teatro della Scala, offerto ai milanesi e non solo. Mercoledì 11 maggio (ore 11.30) andrà in scena a costo zero il primo atto di "Sylvia", balletto di Léo Delibes con il Corpo di Ballo e l'Orchestra del Teatro: un concerto simbolo che arriva esattamente 76 anni dopo l’11 maggio del 1946, giorno dell’inaugurazione del Piermarini appena ricostruito dopo i bombardamenti.

Il teatro distrutto dalle bombe nel 1946

Lo spettacolo del 1946

Il Teatro celebra il 76esimo anniversario dal concerto di riapertura della sala, distrutta dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale: per la città di Milano fu un importante segnale di rinascita e di speranza. Lo diresse Arturo Toscanini proprio l'11 maggio, tornando sul palcoscenico nazionale dopo la fuga negli Stati Uniti nel 1939. La ricostruzione fu rapida (durò circa tre anni), e vi contribuì direttamente anche il grande direttore d'orchestra. Enorme l'afflusso degli spettatori, che fin dal 1943 avevano invocato con scritte sui muri esterni del Piermarini il ritorno del maestro Toscanini. Il programma della serata fu poi dedicato alla musica italiana, da Verdi a Puccini, passando per Rossini e Boito. In quest'occasione, tra l'altro, esordì alla Scala il soprano Renata Tebaldi, da allora definita "voce d'angelo" da Toscanini.

Il balletto

Ad attendere il pubblico una rappresentazione gratuita del primo atto di "Sylvia", balletto con le musiche composte da Léo Delibes: l'11 maggio verrà riproposto nella coreografia di Manuel Legris, e con l’orchestra diretta da Kevin Rhodes. La produzione, con le scene e i costumi di Luisa Spinatelli, aveva già inaugurato con successo la Stagione di balletto 2019/2020.

Come assistere gratis alla matinée della Scala

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria on-line (www.teatroallascala.org) o in biglietteria a partire dalle ore 12 di venerdì 6 maggio.