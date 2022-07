Sparò alle gambe di un uomo in un bosco: arrestato 27enne Un uomo di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di aver gambizzato, nell’aprile scorso, un uomo mentre si trovavano nei boschi di Rescaldina.

Aveva sparato alle gambe di un uomo nell'area boschiva di Rescaldina, comune in provincia di Milano. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rho. In base agli accertamenti è emerso che il 27enne avesse già dei precedenti di polizia. L'uomo adesso dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali aggravate, detenzione illegale di armi ed evasione dagli arresti domiciliari.

Il giorno dell'agguato

La misura gli è stata notificata in carcere: il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della Procura, ha infatti emesso l'ordinanza. Le indagini sono iniziate il 27 aprile scorso quando a Garbagnate Milanese, comune in provincia di Milano, era stato segnalato un uomo con una ferita da arma da fuoco.

La vittima abbandonata vicino all'ospedale di Garbagnate

L'uomo avrebbe riportato ferite alle gambe ed era stato abbandonato lungo la pista ciclabile vicino all'ospedale di Garbagnate Milanese: è stato ricoverato proprio lì e tenuto poi in osservazione. Dalle indagini, i carabinieri hanno scoperto che il presunto colpevole sarebbe il 27enne evaso dai domiciliari ai quali era stato sottoposto a Torino.

Il presunto colpevole aveva evaso gli arresti domiciliari

Il ragazzo doveva infatti rispondere a una accusa di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti. Per questo motivo, considerate le nuove accuse è stata emessa la nuova ordinanza arrivata al 27enne nel carcere di Busto Arsizio. Per il momento restano oscuri i motivi del suo gesto: non vi sono informazioni circa il movente.