Spari fuori dalla casa discografica del rapper Shiva: 24enne colpito da un proiettile alla gamba Sono stati esplosi alcuni colpi di pistola nel cortile del palazzo dove si trova la casa discografica “Milano Ovest” del noto rapper Shiva: un 24enne è stato ferito al polpaccio.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, martedì 11 luglio, c'è stata una sparatoria a Milano. Sono stati esplosi alcuni colpi di pistola nel cortile del palazzo che si trova in via Cusago al civico 154. In quello stesso edificio si trova la casa discografica "Milano Ovest" capitanata dal noto rapper Shiva, l'artista milanese di 23 anni che colleziona oltre cinque milioni di ascolti al mese su Spotify. Il cantante è estraneo ai fatti.

La rissa esplosa prima della sparatoria

Prima della sparatoria, si sarebbe verificata una rissa che è esplosa poco dopo le 20: due gruppi di ragazzi – tra questi ci sarebbero alcuni amici del cantante – si sarebbero picchiati. Uno di loro, a un certo punto, avrebbe estratto un'arma e avrebbe sparato ferendo alla gamba un ragazzo di 24 anni.

Un ragazzo di 24 anni è stato colpito al polpaccio

Fortunatamente è stato solo sfiorato al polpaccio: il 24enne, infatti, non è in gravi condizioni. È stato dimesso con una prognosi di pochi giorni. Nel frattempo è intervenuta la polizia: gli agenti delle volanti e della squadra mobile hanno svolto tutti i rilievi e interrogato i testimoni. Dovranno cercare di capire cosa possa aver innescato la rissa finita culminata poi nella sparatoria.

La rissa sarebbe nata dopo un litigio sui social

Sono stati sequestrati due bossoli dalla polizia scientifica: questi sono stati trovati nel cortile. Al momento è stato identificato solo il 24enne ferito. Non si hanno notizie su chi possa aver sparato. Il movente sarebbe riconducibile a una vecchia lite finita sui social e poi culminata con la decisione dei due gruppi di fronteggiarsi dal vivo.