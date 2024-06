Sparatoria in un cortile in zona Lorenteggio a Milano: ferito un giovane colpito a una gamba

video suggerito

Poco dopo le 8 di questa mattina, venerdì 7 giugno, un uomo di 32 anni è stato ferito da un colpo di pistola mentre si trovava in via Lorenteggio, nella periferia sud di Milano. Stando a quanto riferito dai soccorritori del 118, il 32enne risulterebbe ferito a una gamba, avrebbe perso molto sangue e le sue condizioni sarebbero gravi. La vittima ha precedenti e la sparatoria potrebbe essere un regolamento di conti. Sconosciuta l'identità di chi ha sparato.

La vittima, un uomo di 32 anni, si trovava in un cortile in via Lorenteggio, all'interno dello stabile al civico 183, quando è avvenuto l'agguato a colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato preso alla gamba da un proiettile. Stando alle dichiarazioni dei soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), arrivati sul posto dopo la segnalazione alle forze dell'ordine arrivata verso le 8.30, il 32enne avrebbe perso molto sangue.

Per questo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano. Era cosciente, ma le sue condizioni risultano decisamente gravi. Non è ancora stato possibile interrogarlo per cui, al momento, non si sa ancora chi gli abbia sparato né per quale motivo.

Sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e le forze dell'ordine. Quando queste sono arrivate sul posto non hanno trovato altre persone o prove di una rissa. Si sa, però, che la vittima ha precedenti. Sul caso indaga la Questura di Milano.