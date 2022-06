Sparatoria a San Siro, chiesti due anni e 8 mesi per il rapper Kappa 24k e dieci per il rivale La Procura di Milano ha chiesto due anni e otto mesi per il rapper Kappa 24K e dieci anni per il rivale Carlo Testa nell’inchiesta relativa alla sparatoria avvenuta alcuni mesi fa a San Siro.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati chiesti due anni e otto mesi per il rapper Kappa_24K, all'anagrafe Islam Abdel Karim e dieci anni per Carlo Testa, in carcere con l'accusa di tentato omicidio: a richiederlo – durante l'udienza che si è svolta davanti al giudice dell'udienza preliminare Tiziana Gueli – è stato il pubblico ministero di Milano, Stefano Civardi, relativamente alla sparatoria che è avvenuta l'8 gennaio in piazza Monte Falterona, nel quartiere San Siro a Milano. Il rapper, arrestato il 4 febbraio, è accusato di detenzione e porto sulla pubblica via di arma da sparo e per aver esploso in aria più colpi e soprattutto in un luogo pubblico affollato.

La rivalità tra gruppi

In base alle ricostruzioni degli inquirenti, il 51enne avrebbe ferito gravemente un ragazzo di 26 anni: il vero obiettivo però sarebbe stato il rapper Kappa 24K. La sparatoria era arrivata dopo alcuni episodi violenti che vedevano contrapposto il gruppo di rapper di San Siro con quello di piazza Prealpi. Tra le due fazioni ci sarebbero state alcune gare d'insulti e prese in giro all'interno di alcune canzoni. Durante l'udienza – che è stata aggiornata al prossimo 4 luglio – il legale del cantante, Robert Ranieli, ha chiesto l'assoluzione affermando che il suo assistito non avrebbe commesso il fatto perché avrebbe usato una pistola di aria compressa, come quella utilizzata durante i video musicali.

Le richieste dei due legali

Anche il legale di Carlo Testa, Niccolò Vecchioni, ha chiesto l'assoluzione sulla base della legittima difesa: in base a quanto affermato dall'avvocato, il 51enne – dopo essere sceso dall'auto – sarebbe stato accerchiato da circa una quindicina di persone del gruppo rivale. Un gruppo che, secondo lo stesso Testa, avrebbe avuto alcune persone armate: Testa ne avrebbe disarmata una e avrebbe poi sparato tre colpi per difendersi: uno di questi avrebbe poi colpito il 26enne. Queste immagini, secondo la difesa, dimostrano come l'uomo "non sarebbe arrivato da solo in piazza" per poi sparare subito.