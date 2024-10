video suggerito

Spara con una pistola a un 26enne al collo nel Varesotto: ricercato per tentato omicidio I carabinieri stanno indagando per rintracciare l’uomo che nel pomeriggio del 3 ottobre ha sparato al collo a un 26enne a Sesto Calende (Varese). Il ferito è in condizioni gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Un uomo è stato ferito alla gola con un colpo di pistola nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 ottobre, a Lisanza, frazione di Sesto Calende (in provincia di Varese). Nonostante la ferita, è riuscito ad attirare l'attenzione di alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere navale poco distante, i quali hanno chiamato i soccorsi. Intubato, l'uomo, che avrebbe 26 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso mentre i carabinieri sono sulle tracce del suo aggressore che dovrà rispondere di tentato omicidio.

L'episodio è avvenuto qualche minuto prima delle 18 del 3 ottobre in via Pasturazza, nella zona della spiaggia dei Pobi a Lisanza sulla sponda lombarda del lago Maggiore. I carabinieri del Comando provinciale di Varese e di Gallarate sono al lavoro per rintracciare l'uomo che avrebbe sparato un colpo d'arma da fuoco, probabilmente una pistola, colpendo al collo un altro uomo. I militari, muniti di giubbotto antiproiettile, stanno setacciando la zona boschiva dove spesso trovano rifugio alcuni spacciatori.

È probabile, infatti, che la sparatoria sia stata in realtà un regolamento di conti, ma al momento non ci sarebbe alcuna evidenza che lo proverebbe. Le cause dello sparo, così come l'identità di chi lo ha esploso, sono ancora ignote.

Leggi anche Aggredito con una mazza in un garage a Cesano Maderno: fermato un minorenne

Potrebbe fornire elementi preziosi alle indagini il ferito, che al momento si trova ricoverato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese. Il proiettile lo ha colpito alla gola, ma è riuscito comunque ad avvicinarsi a un cantiere navale e a chiedere aiuto agli operai che stavano lavorando. L'uomo, nato in Italia ma con origini straniere, è stato intubato dai sanitari giunti sul posto e le sue condizioni sono giudicate gravi.