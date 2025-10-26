milano
Video thumbnail

Spara e gambizza un uomo che si trova in auto con la moglie: arrestata guardia giurata per tentato omicidio

Un 58enne è stato arrestato in provincia di Brescia per aver sparato a una persona: ha visto la moglie su un’automobile, che si trovava nel parcheggio privato di una ditta di Villa Carcina, in compagnia di un altro uomo. Ha quindi sparato a quest’ultimo e lo ha ferito a una gamba.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ilaria Quattrone
0 CONDIVISIONI
I rilievi dei carabinieri di Brescia dopo il tentato omicidio a Villa Carcina
I rilievi dei carabinieri di Brescia dopo il tentato omicidio a Villa Carcina

Tentato omicidio in provincia di Brescia. Questa notte, tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia perché accusato di aver provato a uccidere una persona. Più precisamente il 58enne, che lavora come guardia giurata, ha sorpreso la moglie nel parcheggio privato di una ditta, che si trova a Villa Carcina, mentre si trovava a bordo di un'automobile con un altro uomo.

La dinamica del tentato omicidio

L'episodio si è verificato alle 23 di ieri sera, sabato 25 ottobre. La guardia giurata, dopo aver visto che su un veicolo c'era la moglie con un uomo, avrebbe estratto la propria pistola di ordinanza, quindi un'arma regolarmente detenuta, e avrebbe esploso due colpi di arma da fuoco. Solo uno di questo, ha raggiunto l'uomo a una gamba. La donna non sarebbe stata ferita, ma dovrà sicuramente fare i conti con lo choc di quanto accaduto. Poi, mentre gli operatori sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) trasferivano il ferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, dove veniva ricoverato non in pericolo di vita, l'autore del delitto si è costituito negli uffici della caserma dei carabinieri di Gardone.

La confessione del delitto

E proprio ai militari, ha raccontato l'accaduto. Ha quindi spiegato di aver vito la moglie nel parcheggio della ditta e di aver sparato. Dopodiché ha consegnato l'arma. Mentre il 58enne veniva trasferito nella casa circondariale di Brescia, i carabinieri e la scientifica hanno svolto i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Luigi Morcaldi potrebbe aver pianificato di uccidere Luciana Ronchi: il racconto della portinaia
La gip: "Ha ucciso Luciana Ronchi in modo cruento, sprezzante di farlo in pubblico"
Ha lottato a mani nude per difendersi dalle 14 coltellate: la dinamica del femminicidio
Il video dell’agguato di Morcaldi all’ex moglie
Luigi Morcaldi confessa il femminicidio: “Volevo solo spaventarla con violenza”
Nell'auto di Luigi Morcaldi trovata una lettera dal titolo "La torta avvelenata"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views