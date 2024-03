Spara contro i vicini che trasportavano piante, arrestato: in casa aveva quattro fucili irregolari Un uomo è stato arrestato a Neve, comune nella provincia di Brescia, dopo aver esploso un colpo da arma da fuoco contro i vicini di casa. Nella sua abitazione sono stati trovati 4 fucili detenuti illegalmente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di sabato 9 marzo 2023 un uomo è stato arrestato a Nave, comune che si trova in provincia di Brescia, perché accusato di aver esploso un colpo di fucile contro i vicini di casa che erano impegnati a trasportare alcune piante. Per fortuna non li ha colpiti e non è stato necessario l'intervento degli operatori sanitari. Hanno però chiamato immediatamente il numero 112 segnalando la presenza di una persona armata che, infatti, aveva sparato un colpo d'arma da fuoco.

Sul posto, precisamente in via Montecchi, sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri della stazione di Neve. I militari hanno subito messo in sicurezza l'intera area e poi hanno fatto irruzione in casa dell'uomo. L'uomo avrebbe alcuni precedenti. Le forze dell'ordine hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e hanno trovato quattro fucili: hanno accertato che fossero detenuti illegalmente insieme ad alcune munizioni di vario calibro. In particolare due erano prive di matricole e sarebbero state rubate nel 1992 a Gavardo, sempre in provincia di Brescia.

È stato quindi sequestrato tutto: il responsabile è stato invece arrestato in flagranza per detenzione di armi clandestina. Inoltre è stato denunciato per diverse accuse: violenza privata, detenzione illegale di armi da sparo e ricettazione. In questi giorni si è svolta l'udienza. Il giudice per le indagini preliminari, come riportato in una nota stampa dai carabinieri di Brescia, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.