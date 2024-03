Perseguita l’ex moglie e la figlia, che se lo ritrovano al parco: arrestato Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver perseguitato l’ex moglie e la figlia piccola: si è infatti appostato davanti al parco nonostante il divieto di avvicinamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di mercoledì 13 marzo è stato arrestato dalla Polizia Locale di Orzinuovi, comune che si trova nella provincia di Brescia, un uomo di quarant'anni. È accusato di non aver rispettato, nel pomeriggio di lunedì 11 marzo, il divieto di avvicinamento all'abitazione dell'ex moglie. La donna vive con la loro figlia piccola. Stando a quanto ha raccontato alle forze dell'ordine, si sarebbe accorta che l'arrestato si era appostato nel parco sotto casa. Appena lo ha notato, ha avvisato gli agenti.

L'uomo è stato arrestato

Una volta giunti sul posto, gli investigatori si sono avvicinati al quarantenne. Questo non ha opposto resistenza. Portato in caserma, è stato poi sottoposto ieri mattina al processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto. È stata quindi aggravata la misura cautelare che era già stata posta in essere: adesso non potrà più avvicinarsi a meno di 250 metri dalla casa della donna, ma nemmeno ai luoghi frequentati dall'ex moglie e dalla figlia.

In passato era stato denunciato per stalking

Dagli accertamenti è emerso che, in passato, era stato denunciato e indagato per stalking. Nel febbraio scorso il Tribunale di Brescia aveva disposto la prima misura cautelare. Poche settimane dopo è stato disposto il divieto di dimora a Orzionuovi, sempre in provincia di Brescia. Adesso il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento rinforzato.