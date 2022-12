Spacciano droga in compagnia dei figli: la presenza dei bambini allontana i sospetti Ventuno persone sono finite in manette per droga: usavano i figli minorenni per allontanare i sospetti dei carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Per non dare nell'occhio girava con i figli minorenni. Invece organizzavano un vero traffico di droga con tanti di telefonini intestati a prestanomi e avevano un centro per la raccolta degli ordini. Ora 21 persone sono finite in manette: 10 di nazionalità albanese, 9 di nazionalità italiana, una di nazionalità marocchina e una di nazionalità senegalese.

Sequestrata due chili di cocaina

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brescia e della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Brescia: in carcere sono finite sei persone e una ai domiciliari. Gli agenti hanno sequestrato cocaina per un totale di 2 chili, di cui oltre 250 dosi da 0,4 grammi netti. Tutto era pronto per la vendita.

Moglie denuncia il marito per droga

Tre giorni fa un'altro arresto: una coppia aveva appena litigato per gelosia e per l'affido dei figli minorenni e lo aveva fatto così forte che i vicini hanno dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri. La donna ha voluto vendicarsi dicendo ai militari dove il marito nascondeva la droga. Immediatamente perquisito, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e di quella di Settimo Milanese per una lite familiare. Arrivati in quell'abitazione, però, c'era solo la moglie. Identificata, la donna italiana di 34 anni ha ammesso che fino a pochi minuti prima del loro arrivo stava litigando con il marito che si era appena allontanato. L'uomo, però, un 37enne italiano pregiudicato, è rientrato poco dopo con i militari ancora in casa.