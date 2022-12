Neonato con lividi ed ematomi sul volto: per i genitori è caduto, ma il Tribunale glielo toglie Per i medici le lesioni riportate dal bambino non sono compatibili con una banale caduta. Il tribunale dei minori non ha creduto alla versione della madre e sospetta maltrattamenti in famiglia.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un bimbo di neanche un anno di vita è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Como dai genitori con il volto pieno di lividi ed ematomi. La madre sostiene che sia caduto dal lettino, ma per i medici quelle ecchimosi non sono compatibili con una banale caduta.

L'accesso in pronto soccorso

Sono stati gli stessi genitori a portarlo al pronto soccorso dell'ospedale perché, evidentemente, si sono resi conto che per curare quei lividi non fossero sufficienti le semplici cure casalinghe. Bensì serviva l'intervento dei medici.

Il piccolo, che non ha neanche ancora compiuto il suo primo anno di età, aveva infatti il suo piccolo volto completamente ricoperto di ematomi e contusioni. Per i sanitari, il segno evidente di maltrattamenti.

Ma la madre, interrogata su come suo figlio si fosse procurato quei lividi, ha fornito un'altra versione dei fatti: secondo la donna il piccolo sarebbe caduto dal lettino e avrebbe picchiato la faccia a terra.

La decisione del Tribunale dei minori

Per i medici del pronto soccorso, però, questo racconto non è attendibile, in quanto le lesioni presenti sul volto del piccolo non sarebbero compatibili con una caduta. Piuttosto sarebbero i segni di un pestaggio.

E i sospetti sono subito ricaduti sul padre del bambino, che la donna starebbe cercando di coprire. Così sono stati allertati i servizi sociale, a cui il Tribunale dei minori ha momentaneamente affidato il piccolo.

Intanto l'uomo è stato indagato per lesioni aggravate ai danni del figlio e le indagini faranno luce su quanto sia realmente successo.