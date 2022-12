“Farai la fine della ragazza strangolata”, così i genitori la volevano obbligare a sposare un uomo È sta chiesta una condanna a cinque anni per i genitori di una ragazza di 24 anni che volevano costringerla a un matrimonio combinato in Pakistan. Per anni la 24enne e le sorelle sono state maltrattate psicologicamente e fisicamente.

"Mi dissero che se non avessi fatto come dicevano loro avrei fatto la fine di Sana Cheema": a raccontarlo è stata una ragazza di 24 anni i cui genitori avrebbero provato a costringerla a sposarsi in Pakistan, loro paese di origine. Il riferimento fatto dalla coppia alla figlia è quello di Sana Cheema, la ragazza residente a Brescia che sarebbe stata uccisa in patria dai parenti proprio perché aveva rifiutato le nozze combinate.

I genitori avevano detto alla 24enne, che lavora come assistente sociale, e alla sorella di 21 anni che per entrambe era stato deciso un matrimonio nel loro paese di origine. Le due sorelle minori, due ragazzine di 15 e 14 anni, avrebbero invece dovuto trasferirsi in un istituto per la formazione religiosa. La 24enne si era rifiutata e da lì quella terribile frase. Aveva così deciso di denunciare quanto subito.

Le quattro figlie hanno subito violenze fisiche e psicologiche

Per i genitori la pubblico ministero Erica Battaglia ha chiesto una condanna a cinque anni e un'altra a cinque anni e un mese per il fratello che è stato accusato di maltrattamenti e lesioni. Moglie e marito sono accusati anche di costrizione o induzione al matrimonio: "Parliamo di persone schiave dei loro retaggi culturali. Emerge il poco rispetto nei confronti della libertà personale delle donne" ha spiegato la magistrata.

Tutte e quattro avrebbero subito violenze sia fisiche che psicologiche per anni: "Agli atti ci sono referti di una serie impressionante di accessi al pronto soccorso delle figlie per incidenti domestici". Dopo la denuncia, le quattro sorelle sono state trasferite in una comunità protetta.