Spaccano il distributore di una farmacia per rubare preservativi e gel lubrificante Invece di pagare hanno pensato di rompere il distributore per rubare le confezioni. È accaduto davanti a una farmacia di Cesano Boscone, protagonisti due diciassettenni.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Due minorenni hanno infranto il vetro di un distributore automatico di profilattici e gel lubrificante con l'intento di rubare le confezioni presenti all'interno. Dopo aver messo a segno il colpo, hanno pensato di averla fatta franca, ma la loro fuga è durata solo pochi metri, bloccata da una pattuglia dei Carabinieri presente poco distante dal luogo del furto.

Hanno sfondato il distributore di preservativi

È stato un furto dal bottino particolare quello messo a segno da due diciassettenni nella serata di ieri, martedì 13 settembre, ai danni della farmacia all'angolo tra via Fratelli Rosselli e via Benedetto Croce a Cesano Boscone, comune dell'hinterland milanese.

Secondo gli elementi raccolti dai Carabinieri, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 20:30. I due giovani si sarebbero avvicinati al negozio per poi raggiungere il distributore che vende ventiquattro ore su ventiquattro preservativi e gel lubrificante, situato sul marciapiede lungo via Croce. Invece di inserire le banconote avrebbero pensato bene di forzare la macchinetta automatica per arraffare alcune confezioni.

I Carabinieri erano già sul posto

I due si sarebbero dati alla fuga immediatamente dopo il colpo, ma senza fortuna. Sono stati intercettati da una pattuglia dei Carabinieri che li ha prontamente bloccati. I militari dell'Arma erano infatti già presenti nella zona dove è avvenuto il furto per effettuare alcuni controlli.

Dopo aver recuperato il bottino della rapina al distributore automatico, i Carabinieri hanno proceduto all'identificazione dei giovani: due diciassettenni italiani che dalle verifiche effettuate sono risultati senza precedenti penali a loro carico. Per questo motivo sono stati indagati a piede libero.