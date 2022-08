Chiede a dei giovani sotto casa di fare meno rumore: loro gli spaccano la mandibola È successo nel centro storico di Lodi, in piena notte. Un uomo, che era sceso in strada per lamentarsi del troppo baccano sotto casa, è stato preso a pugni da un diciassettenne.

(Repertorio)

Un gruppo di giovani per strada, al termine di una serata. Parlano a voce alta, ridono rumorosamente, fanno baccano sotto un'abitazione del centro storico. Così un uomo, residente nella casa, scende esasperato in mezzo alla via: "Basta, andatevene. State facendo troppo rumore, mi avete svegliato".

Il pugno in pieno volto

La banda non fa una piega. Per tutta risposta, uno di loro si avvicina e gli assesta un violentissimo pugno in pieno volto. Finisce con la mascella dell'uomo fracassata, e una denuncia per lesioni gravi nei confronti del minorenne che l'ha aggredito (fino a questo momento incensurato).

È successo a Lodi, nella notte del 21 agosto. La scena è stata vista in tempo reale da una volante della Questura di Lodi, che è quindi intervenuta subito per fermare il diciassettenne.

La falsa identità

Ma non è finita qui. Il giovane lodigiano è stato denunciato anche per falsa attestazione sulle proprie generalità: quando gli agenti di polizia sono piombati sulla scena e l'hanno fermato, il ragazzo ha mentito sulla propria identità. È stato necessario infatti attendere l'arrivo di un familiare che lo riconoscesse.