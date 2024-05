video suggerito

Yana Malaiko, uccisa dall’ex fidanzato: lui cercò su internet come fare il veleno in casa Dumitru Stratan è accusato del femminicidio di Yana Malayko, la ragazza di 23 anni uccisa a gennaio 2023: l’uomo avrebbe cercato, prima del delitto, come fabbricare un veleno in casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, lunedì 20 maggio, si è svolta una nuova udienza nel processo per il femminicidio di Yana Malayko, la ragazza di 23 anni uccisa tra il 19 e il 20 gennaio 2023 a Castiglione delle Stiviere (Mantova). L'ex fidanzato 35enne Dumitru Stratan è alla sbarra perché accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazioni e per occultamento di cadavere. Sulla base di quanto emerso durante le indagini, sembrerebbe che l'uomo abbia cercato, proprio il giorno del delitto, come fabbricare un veleno in casa.

All'epoca dei fatti, Malayko e Stratan non stavano più insieme. La ragazza viveva ancora a casa della sorella del 35enne. Qualche minuto prima che scattasse la mezzanotte, le telecamere del palazzo hanno ripreso l'uomo che entrava nell'edificio per poi allontanarsi alle 00.34. Poco più tardi, precisamente all'1.30, hanno immortalato la 23enne: la giovane stava rincasando dopo aver trascorso la serata con il nuovo fidanzato.

A convincerla a rientrare è stato proprio Stratan: le aveva raccontato che il cagnolino, che avevano comprato quando stavano insieme, stava male. Dagli accertamenti è emerso che intorno all'1.35 di notte, l'uomo avrebbe cercato sul web, in lingua russa, come confezionare un veleno casalingo. Alle 2.12, invece, è stato ripreso all'interno della appartamento di Malayko: lui con il cane, lei in camera da letto.

Alle 2.50 la giovane si sarebbe spostata dal salotto alla camera da letto: dietro di lei, ci sarebbe stato proprio il 35enne. Alle 3.28 quest'ultimo sarebbe ricomparso nella zona giorno: le telecamere lo hanno ripreso mentre cerca di pulirsi il viso. Da quel momento in poi ha iniziato ad andare avanti e indietro tra la cucina e la camera da letto: in mano avrebbe avuto un sacco nero dell'immondizia. Alle 4.10 sarebbe uscito dall'abitazione. Il corpo della ragazza è stato poi ritrovato solo il primo febbraio: era all'interno di un trolley.