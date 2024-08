video suggerito

Sorprende il compagno insieme agli amici che gli aveva chiesto di non frequentare e gli dà un pugno in faccia Un 41enne è stato colpito con un pugno in faccia dalla compagna. Il lecchese era stato sorpreso dalla donna in compagnia di alcuni amici che lei gli aveva chiesto di non frequentare più. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 41enne di Osnago (in provincia di Lecco) è finito in ospedale dopo un pugno in faccia. A sferrargli il colpo pare essere stata la sua compagna che, nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 agosto, lo ha sorpreso in compagnia di un gruppo di amici che gli aveva chiesto di non frequentare più. L'uomo è stato medicato al pronto soccorso, dove i sanitari gli hanno riscontrato un trauma al volto e una ferita lacerocontusa.

Il gruppo di amici mal sopportato

A raccontare l'episodio avvenuto nella tarda serata di Ferragosto è il quotidiano Il Giorno. Stando a quanto ricostruito, la compagna di un 41enne lecchese gli aveva chiesto ormai tempo fa di cambiare frequentazioni. La donna, infatti, gli avrebbe detto che gli amici con cui il 41enne era solito trascorrere il suo tempo libero non le piacevano e per questo motivo non doveva incontrarli più.

Con una scusa, però, nella serata del 15 agosto il 41enne era uscito di casa e aveva raggiunto il suo vecchio gruppo di amici nei pressi di un autolavaggio automatico posizionato a ridosso dell'ex statale 36.

Il colpo al volto e la medicazione in ospedale

Insospettita per quell'uscita insolita, la donna è riuscita a ritrovarlo e, dopo una breve discussione, gli avrebbe sferrato un pugno dritto in faccia. Il colpo è stato violento, tanto da mettere fuori gioco il 41enne. L'uomo è stato poi medicato sul posto dai volontari del soccorso di Vimercate che, considerate le ferite riportate, hanno deciso di trasportarlo con l'ambulanza al pronto soccorso del vicino ospedale San Leopoldo Mandic di Merate,.

I medici hanno riscontrato un trauma sul volto del 41enne e una ferita lacerocontusa, non è chiaro se riportata in seguito al colpo o a una successiva caduta. Resta da capire se il 41enne deciderà se presentare una denuncia nei confronti della compagna o cambiare davvero giro di amicizie.