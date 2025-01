“Sono stata molestata mentre andavo a San Siro in metropolitana” : la denuncia di una 24enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Una 24enne ha denunciato di aver subito violenza sessuale nella metropolitana di Milano, mentre si dirigeva allo stadio ‘Meazza' di San Siro lo scorso 22 gennaio. La ragazza, Lara Rapelli, ha raccontato quanto le è accaduto in un video pubblicato su Instagram: "Non volevo nemmeno entrare nel treno, eravamo tutti ammassati". Una volta scesa, una coppia di spagnoli le avrebbe fatto notare che aveva "qualcosa" dietro: "Pensavo mi fossi appoggiata a un muro sporco", ha spiegato la 24enne, "ho allungato la mano ed era pieno di schifo, mi vengono i brividi a dirlo". Rapelli si è poi recata in Questura, dove ha sporto querela per violenza sessuale.

L'affollamento della metropolitana per andare a San Siro

L'episodio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio del 22 gennaio, lungo la linea della metropolitana lilla che conduce fino alla fermata San Siro Stadio. Quella sera, infatti, si giocava la partita di Champions League tra Milan e Girona. "Dovevo incontrarmi con un amico alla stazione Lotto", ha raccontato Rapelli su Instagram, "avremmo dovuto proseguire in macchina fino allo stadio, ma dato che la strada era piena di gente ho continuato con la metro".

Alla stazione Lotto, però, la linea lilla della metropolitana si incontra con quella rossa e, in occasioni di grandi eventi come le partite di calcio, spesso si affolla di gente. "Non volevo nemmeno entrare", ha ricordato la 24enne di Jesi (Ancona), "eravamo tutti ammassati". All'interno del treno, ha continuato Rapelli, "c'erano uomini che si appoggiavano dietro e io davo gomitate per allontanarli, ma era difficile poterli scansare".

La presunta molestia e la querela depositata in Commissariato

Alla fine, la 24enne era riuscita a scendere alla fermata della metropolitana che porta allo stadio. Là una coppia di giovani spagnoli le avrebbe fatto notare che aveva "qualcosa dietro". "Pensavo mi fossi appoggiata a un muro sporco", ha spiegato Rapelli, "allungo la mano ed era pieno di schifo, mi vengono i brividi a dirlo". Probabilmente, qualcuno aveva compiuto un atto sessuale a contatto con lei nella confusione generale.

Terminato di registrare il video che ha pubblicato sui social, Rapelli è andata al Commissariato di piazza San Sepolcro a Milano per presentare querela per violenza sessuale, documentata con una foto apparsa ancora su Instagram. "Ve l'ho pubblicata per dare anche a voi la forza di farlo, se necessario", ha scritto la 24enne, "sperando che non vi capiti mai".