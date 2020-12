Soncino, auto si schianta contro un albero: morti due ragazzi, ferita un’amica 21enne

Incidente a Soncino, in provincia di Cremona: un’automobile è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Morti sul colpo Lorenzo Adamo, 24 anni, e Alberto Magarini, 25 anni: ferita un’amica di 21 anni che era in auto con i due. La giovane è stata portata all’ospedale Civile di Brescia in eliambulanza.