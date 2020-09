Solferino, rissa finisce in tragedia: due fratelli gemelli accoltellati dal cugino in fuga

Due fratelli gemelli di 36 anni sono stati accoltellati nel pomeriggio a Solferino in provincia di Mantova. Uno dei due si trova ricoverato in gravi condizioni al Poliambulanza di Brescia dove è giunto in codice rosso. L’aggressore e cugino dei due dopo averli colpiti si è dato alla fuga: sulle sue tracce i carabinieri di Castiglione delle Stiviere.