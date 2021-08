Sogna di ballare a New York ma ha bisogno di aiuto, parte la raccolta fondi per un giovane talento Riccardo Passera ha 18 anni ed è un talento della danza, tanto da essere ammesso a una prestigiosa scuola di New York. Ma lì le rette e il costo della vita sono davvero impegnativi. Per questo motivo sui social è partita la solidarietà: una raccolta fondi per permettere al ragazzo di realizzare il suo grande sogno.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto Facebook

È un vero talento della danza e adesso ha la possibilità di realizzare il suo grande sogno: diventare un ballerino professionista, studiando in una prestigiosa scuola americana, dove è riuscito a passare una durissima selezione. Lui si chiama Riccardo Passera, è di San Zenone al Lambro, ha 18 anni, si è appena diplomato un anno prima al liceo linguistico Manzoni di Milano col massimo dei voti, ed è stato accettato alla Alvin Ailey, una importante scuola di danza di New York. Sarebbe tutto perfetto se non fosse che vivere e studiare negli Stati Uniti non è alla portata di tutti: le rette per l'istruzione e la vita in città sono molto costose. Per questo motivo è partita una gara di solidarietà, una raccolta fondi, lanciata dalla madre e poi ripresa su Facebook dalla sindaca del piccolo paese lombardo, Arianna Tronconi, per non abbandonare Riccardo nella realizzazione del suo grande sogno.

Partita la raccolta fondi per aiutare il giovane ballerino

La sindaca in un lungo messaggio sui social ha ricordato che Riccardo ha dovuto passare diversi ostacoli prima di approdare a questa grande opportunità della scuola a New York e l'ha fatto senza perdersi d'animo di fronte alle difficoltà: "Riccardo ha deciso di diplomarsi con la formula dell'abbreviazione per merito per potersi dedicare al 100 per cento alla danza – si legge nel post – sarebbe dovuto partire per Losanna per frequentare l'accademia Rudra Béjart alla quale era stato ammesso nel febbraio 2020, partenza poi rimandata, a causa del Covid, a settembre 2021. A pochissimi mesi dalla partenza però ha saputo che la scuola Rudra Béjart avrebbe chiuso. Non si è perso d'animo e ha inviato la sua candidatura alle poche accademie che avevano le audizioni ancora aperte (ad aprile maggio in molte accademie i giochi sono già stati fatti)". Il 18enne, chiosa la sindaca Tronconi "è un ragazzo determinato volenteroso e talentuoso. Meriterebbe di poter partire".

Chiunque volesse partecipare può farlo grazie al conto corrente che la madre del giovane ha creato per l'occasione: IBAN IT67P0200801646000100909101 con la causale "Contributo per Riccardo".