Slitta l’annuncio della nuova giunta di Regione Lombardia: gli ultimi nodi che Fontana deve sciogliere Domani, così come appreso da Fanpage.it, potrebbe essere annunciati i possibili nomi di coloro che faranno parte della nuova giunta di Regione Lombardia. A Fratelli d’Italia potrebbero andare sette assessorati, alla Lega cinque, a Forza Italia due assessorati e infine alla Lista Fontana potrebbe andare un assessorato.

Continuano i rumors su chi farà parte della nuova giunta regionale della Lombardia. L'ufficializzazione, così come appreso da Fanpage.it, arriverà nella giornata di domani, venerdì 10 marzo, intorno a mezzogiorno. Slitta quindi di un giorno l'annuncio: fino a ieri sera circolava la voce che la nuova giunta sarebbe stata ufficializzata oggi, giovedì 9 marzo. Ieri però a Roma si è svolta, fino a notte inoltrata, una riunione per poter sciogliere gli ultimi nodi. Da qui, la scelta di posticipare di un giorno l'annuncio.

È probabile che a Fratelli d'Italia vadano sette assessorati, la presidenza del Consiglio e un sottosegretariato. Alla Lega spetteranno cinque assessori, un sottosegretario e un vicepresidente. Per Forza Italia invece ci saranno due assessorati e un sottosegretario. Infine la Lista Fontana avrà un assessore e un vicepresidente e infine Noi Moderati avrà un sottosegretario.

Chi saranno i nuovi assessori di Regione Lombardia, i possibili nomi della giunta Fontana

E partiamo proprio da Fratelli d'Italia: Marco Alparone potrebbe essere vicepresidente e probabilmente assessore al Bilancio. L'assessorato All'Agricoltura dovrebbe andare o Barbara Mazzali o ad Alessandro Beduschi. Al Turismo invece potrebbe esserci Paola Bulbarelli. Franco Lucente potrebbe diventare assessore alla Casa o ai Trasporti.

Barbara Mazzali

La Cultura dovrebbe andare a Stefano Zecchi. Lara Magoni dovrebbe essere confermata alla Famiglia. Romano La Russa sarà confermato alla Sicurezza. Federico Romani potrebbe ricoprire l'incarico di presidente del Consiglio Regionale.

Romano La Russa, Assessore alla Sicurezza

A Gianluca Comazzi, esponente di Forza Italia, dovrebbe andare la delega a Parchi e territorio. Simona Tironi, sempre di Forza Italia, avrà la delega a Istruzione e Formazione. Ma, alcuni rumors, davano anche i nomi di Fabrizio Figini e Ruggero Invernizzi.

SImona Tironi

Per quanto riguarda la Lista Fontana potrebbe esserci Guido Bertolaso confermato alla guida dell'Assessorato al Welfare. Non dovrebbe esserci spacchettamento per la Sanità come era stato annunciato in un primo momento. In questo caso, l'attuale assessora Claudia Terzi, in forza alla Lega, dovrebbe mantenere la delega alle Infrastrutture.

Guido Bertolaso, assessore al Welfare

Sempre per La Lega ci sarà allo Sviluppo economico Guido Guidesi, alla Montagna arriverà Massimo Sertori e alla Disabilità Elena Lucchini. Ci sarà poi Alessandro Fermi, ex presidente del consiglio regionale, che avrà la delega allo Sport.