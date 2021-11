Simona Ventura assolta dall’accusa di aver evaso il Fisco per 500mila euro La conduttrice televisiva Simona Ventura è stata assolta dall’accusa di una presunta evasione fiscale di circa 500 mila euro riferita agli anni tra il 2012 e il 2015. Lo ha stabilito il giudice della seconda sezione penale di Milano Sandro Saba. La showgirl aveva però spiegato l’anno scorso di essere stata solo troppo ingenua e di essersi fidata dei professionisti a cui aveva delegato tutti gli aspetti tributari.

A cura di Simona Buscaglia

La conduttrice televisiva Simona Ventura è stata assolta con formula piena, "perché il fatto non sussiste". Era imputata per una presunta evasione fiscale da circa 500mila euro. A deciderlo è stato il giudice della seconda sezione penale di Milano Sandro Saba. La Procura aveva invece chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. I legali Jacopo Pensa e Federico Papa riferiscono che la loro assistita "è sollevata dopo l'assoluzione in un processo che durava da tre anni e la teneva sotto scacco" ed "era in ansia per quello che poteva succedere in caso di condanna". "Ieri – ha aggiunto l'avvocato Pensa – è stato assolto anche Gigi D'Alessio da reati fiscali e si può dire, dunque, che gli artisti ora sono sulla cresta dell'onda in quanto a innocenza".

Simona Ventura aveva dichiarato un anno fa: "Sono stata troppo ingenua"

Nel novembre del 2020 Simona Ventura aveva reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice Sandro Saba per difendersi dall’accusa di dichiarazione infedele dei redditi. L'evasione al fisco da circa 500mila euro riguardava in particolar modo gli anni tra il 2012 e il 2015. La popolare showgirl aveva però spiegato di essere stata solo troppo ingenua e di essersi fidata dei professionisti a cui aveva delegato tutti gli aspetti tributari. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la "dichiarazione infedele dei redditi" riguarderebbe alcuni compensi relativi ad altrettanti contratti, siglati per la maggior parte dei casi con emittenti televisive, sullo sfruttamento dei diritti legati alla sua immagine per la sua attività professionale nel mondo dello spettacolo.