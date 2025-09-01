Silvana Damato trovata morta nella vasca, dal suo conto corrente mancano oltre 40 mila euro

Nuove rivelazioni sulla misteriosa morte di Silvana Damato: dal suo conto corrente mancherebbero oltre 40 mila euro. Gli investigatori ora cercano di capire come siano stati spesi e se li abbia prestati a qualcuno.

Silvana Damato (Fonte: Facebook)

Dal conto corrente di Silvana Damato mancherebbero tra i 40 e i 50 mila euro. Emergono nuovi dettagli rispetto alle indagini sulla tabaccaia in pensione trovata morta nella vasca da bagno della sua abitazione in zona Bruzzano a Milano l'8 agosto scorso. A riportarli la trasmissione televisiva "Dentro la Notizia" condotta da Gianluigi Nuzzi in onda stasera su Canale Cinque.

Dal conto di Silvana Damato mancano migliaia di euro

Nuovi tasselli quelli emersi, che si aggiungono al puzzle del presunto omicidio, una vicenda misteriosa, sulla quale cerca di far luce la Procura passo dopo passo. Gli investigatori coordinati dalla pm Valentina Mondovì che indagano sul caso hanno scoperto che dal conto corrente della sessantanovenne mancano centinaia di euro. Ciò che si dovranno accertare ora è come siano stati spesi quei soldi e se li abbia prestati a qualcuno.

L'autopsia: "Colpita con un ferro da stiro o un grande posacenere"

Dai risultati dell'autopsia svolta dal medico legale sulla salma è emerso che Silvana Damato sarebbe stata colpita più volte al volto con un oggetto pesante e dalla forma piatta. L'ipotesi è che si tratti di un ferro da stiro o un grande posacenere, che potrebbe aver provocato un'emorragia interna. Il corpo presenta tumefazioni al collo e al volto. Nessuna delle ferite, secondo l'autopsia, sarebbe stata però letale. Nessuno di questi oggetti che si presume siano stati usati per colpirla tuttavia è stato trovato all'interno dell'abitazione.

Trovata morta vestita com'era per andare a fare la spesa

Silvana Damato quando è stata trovata morta nella vasca da bagno di casa sua era vestita con gli stessi abiti con i quali è uscita a fare la spesa qualche ora prima del decesso. Dunque dalle nuove rivelazioni non è stata trovata in biancheria intima e vestaglia, come precedentemente emerso. La scorsa settimana i carabinieri dei Ris di Parma hanno svolto un sopralluogo durante il quale sono emerse tracce di sangue e altro materiale biologico, grazie agli accertamenti fatti con il luminol.