Siccità in Lombardia, i corvi assetati bucano i tubi di irrigazione Ha sete la terra in Pianura Padana, e anche la fauna locale. Nella campagna lodigiana stormi di corvi stanno bucando i tubi di irrigazione dei campi per cercare l’acqua. Scenario di una situazione ormai al limite: “È molto preoccupante”

Manca l'acqua, e manca per tutti. Manca per i terreni coltivati della campagna lombarda, piegata da una siccità con pochi precedenti nella storia, e manca per gli animali che vivono in zona. Per questo, nel Lodigiano, si assiste a un'ulteriore emergenza: quella dei corvi che, in preda alla sete, bucano con il becco i tubi d'irrigazione degli impianti "goccia a goccia" per racimolare qualche lacrima d'acqua. Causando così ulteriori danni alle coltivazioni, già significativamente ridotte dalla scarsità di nutrimento: con questi fori, infatti, le piante perdono le risorse idriche a loro destinate, già pesantemente centellinate.

L'invasione dei corvi nei campi

Ma perché così tanti corvi stanno volando sopra i campi della provincia lodigiana, tra le più provate dalla siccità? "In parte c’entra la pandemia, che nella fase più critica ha determinato a livello istituzionale una minore attenzione nella cura dei campi", ha detto a Il Cittadino Paolo Butera, segretario di zona della Coldiretti di Codogno.

"Ma la ragione principale è stata la mancata approvazione lo scorso anno del nuovo piano regionale di contenimento, tanto che si potevano fare solo segnalazioni ma non richieste di abbattimento. Ora il nuovo piano c’è, ma il compito degli abbattimenti è affidato alle guardie provinciali, che nel nostro territorio sono poche e si trovano nell’impossibilità di intervenire ad ogni segnalazione". Che sono tantissime: ogni giorno, agli uffici provinciali, ne provengono a decine.

Una situazione al limite

I danni provocati dai corvi non si riferiscono solamente ai tubi di plastica, bucherellati da insistenti beccate. Nei campi di mais, oltre a bucare i tubi gli uccelli mangiano anche i semi. Ennesima piaga da fronteggiare, per gli agricoltori provati da una situazione ormai arrivata al limite.

"Purtroppo siamo arrivati a un tale livello di siccità, che sta finendo l'acqua per l'agricoltura". Lo ha sottolineato ancora una volta Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, giusto oggi. "La situazione è molto preoccupante".