Si tuffa in acqua e non riemerge, sommozzatori cercano un 29enne Ricerche in corso per trovare un 29enne che la scorsa notte si è tuffato nella cava di Ronchetto a Milano e non è più riemerso.

Dramma nella nottata appena trascorsa a Milano dove un ragazzo di 29 anni si è tuffato nella cava di Rocchetto senza mai riemergerne. Il 29enne di origini romene si sarebbe tuffato in acqua per via del caldo eccessivo a seguito di una grigliata con gli amici.

Si tuffa nella cava e non riemerge, disperso un 29enne

Una volta immersosi, però, non è più tornato a galla, mettendo in allarme le persone che erano in sua compagnia che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e i soccorritori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra di sommozzatori, gli operatori sanitari del 118 ed è stato fatto alzare in volo un elicottero che da stamattina sorvola la zona per provare ad identificare il ragazzo.

Turista neozelandese annega nel lido di Villa Geno

Tre giorni fa un turista neozelandese di 64 anni è annegato nel lido di Villa Geno. Secondo quanto comunicato, avrebbe accusato un malore che lo avrebbe portato sul fondo dello specchio lacustre davanti agli occhi di figlio e moglie. Sul posto i sanitari del 118 e i sommozzatori che hanno recuperato il corpo e portato a riva. Qui i paramedici hanno tentato invano di rianimarlo ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Intervenuto anche l'elicottero dei pompieri decollato da Malpensa. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Raccolte le testimonianze dei presenti e del bagnino del lido, il primo a intervenire. Il soccorritore non è però riuscito a trarre in salvo l'uomo in quanto il fondale del lido è pieno di vegetazione che ha rallentato le operazioni di recupero.