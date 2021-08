Si sveglia nudo in stazione dopo una “notte da leoni”: multato un 40enne Un uomo di 40 anni è stato multato dagli agenti della polizia locale di Parabiago (Milano) dopo che sabato mattina è stato trovato completamente nudo davanti alla stazione ferroviaria: il 40enne, dopo essere stato svegliato, ha raccontato di non ricordare perché si trovasse lì e di aver passato il giorno prima una serata in compagnia di alcuni amici.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha trascorso una serata di baldoria con gli amici e il giorno dopo si è risvegliato di fronte alla stazione completamente nudo: è successo a Parabiago, comune in provincia di Milano, nella mattinata di sabato 21 agosto. L'uomo è stato multato e adesso dovrà pagare una sanzione amministrativa che, secondo l'articolo 726 del codice penale, prevede una sanzione amministrativa di 3.333 euro.

L'uomo è stato sottoposto due volte all'alcol test

Stando a quanto riportato dal giornale "La Prealpina", il quarantenne è stato trovato privo di vestiti nel piazzale della stazione ferroviaria di Parabiago. A imbattersi in questa scena surreale, sono stati gli agenti della polizia locale che durante un giro di controllo lo hanno visto dormire accanto a una balaustra del parcheggio. I vigili lo hanno così svegliato e il quarantenne si è subito rivestito. Dopodiché gli è stato chiesto di sottoporsi a un alcol test per verificare se fosse in stato di ebrezza. Nonostante lo abbia fatto ben due volte, è risultato sempre negativo.

Ha raccontato di non ricordare perché si trovasse lì senza vestiti

L'uomo, residente nel comune vicino di Dairago, era in stato confusionale e ha detto di non ricordarsi perché si trovasse lì e soprattutto senza vestiti. Ha raccontato di essere uscito con alcuni amici, di essere andato in un locale e di esserci rimasto fino all'ora di chiusura. La sua storia quindi lascia pensare che probabilmente la sera prima avesse esagerato con l'alcol. Nonostante le sue parole, gli agenti hanno comunque provveduto a multarlo e adesso dovrà pagare un conto salatissimo per la sua bravata.