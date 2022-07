Si suicida dopo aver ucciso il nuovo compagno della sua ex e aver ferito lei: chi era Salvatore Stefano Solazzo Salvatore Stefano Solazzo non accettava che la sua ex avesse iniziato una nuova relazione, per questo ha ucciso il suo rivale in amore e tentato di uccidere lei prima di togliersi la vita. Ancora critiche le condizioni della donna.

Si chiama Salvatore Stefano Solazzo l'uomo che nella serata di lunedì 25 luglio a Cantello ha ucciso il nuovo compagno della sua ex e poi, dopo essersi recato in Svizzera, ha tentato di uccidere anche lei. Quindi si è tolto la vita.

Chi è Salvatore Stefano Solazzo

Ha attirato il rivale in amore, Daniele Morello di 47 anni, nei boschi di Cantello, in provincia di Varese, e lì gli ha sparato, uccidendolo sul colpo. Poi si è recato in Ticino e ha sparato anche alla ex, che ancora combatte fra la vita e la morte in ospedale. Quindi Salvatore Stefano Solazzo si è tolto la vita.

Non accettava la fine della storia con la donna che ha tentato di uccidere e soprattuto che questa potesse avere, dopo poco più di due mesi, un nuovo compagno. Per questo l'operaio di 51 anni voleva uccidere entrambi, prima di togliersi la vita.

Così ha attirato il nuovo compagno della ex nei pressi di un bosco a Cantello. Daniele Morello ha accettato perché, probabilmente, conosceva l'uomo che lo avrebbe ucciso e voleva chiarire una volta per tutte la situazione. Non poteva immaginare che, invece, Solazzo fosse armato e aveva intenzione di finirlo.

Le condizioni della donna

Dopo aver commesso l'omicidio, Salvatore Stefano Solazzo si è messo in macchina, ha varcato il confinerò l'Italia e la Svizzera ed è arrivato a Stabio, in Canton Ticino, e si è recato nel centro termale dove lavorava la sua ex.

Ha sparato alla donna e, ancora prima di accertarsi che fosse morte, ha puntato la pistola verso se stesso e si è tolto la vita. La donna, di cui al momento non sono ancora state diffuse le generalità, è ancora ricoverata in ospedale, in gravissime condizioni.

Si teme che questa drammatica tragedia possa quindi aggiungere altri elementi ancora più atroci. Intanto i Carabinieri di Varese tentato di sciogliere anche gli ultimi dubbi rimasti sulla vicenda.