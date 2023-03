Si stacca un masso dalla parete e lo travolge, è morto il caposquadra forestale Martino Febbrari Con un bambino di 4 anni, Martino Febbrari sarebbe presto diventato padre per la seconda volta. Il 42enne, però, è morto dopo essere stato travolto da un masso. Stava lavorando alla bonifica di una zona colpita dalla tempesta Vaia del 2018.

Insieme alla sua squadra del Consorzio Forestale Alta Valcamonica, stava lavorando alla bonifica di una porzione del bosco devastata dalla tempesta Vaia del 2018 a Berzo Demo, in provincia di Brescia. Si trovavano in località Palam Palè, a 1.700 metri di quota in Alta Valle Camonica, non distante dalla località Loa e dal rifugio Alpini, quando ad un certo punto una grossa pietra si è staccata dal versante dove stavano lavorando. Nella caduta ha preso velocità e ha colpito un altro macigno, mandandolo in pezzi. I frantumi hanno investito i quattro operai: uno è rimasto illeso, due sono stati feriti e il quarto, Martino Febbrari, è morto.

Lavorava per il Consorzio Forestale da molti anni, più di 12, tanto che era diventato caposquadra. L'eliambulanza decollata da Bergamo ha prelevato i feriti e li ha trasportati in ospedale a Esine. Febbrari, invece, una volta recuperato è stato trasferito nella sua Edolo dopo il via libera della magistratura.

"Abbiamo perso uno di noi"

Aveva 42 anni e viveva nel comune bresciano con la sua famiglia. Marito di Gloria, aveva un figlio di 4 anni, Nicola, ed era in attesa del secondo. Secondo quanto ricostruito, Febbrari è stato travolto da un masso che lo ha colpito al ventre e al torace senza lasciargli scampo.

"Abbiamo perso uno di noi, compagno, padre, figlio, fratello, amico, collega", scrive in un messaggio l'amministrazione comunale di Edolo, "un operaio di elevate competenze tecniche, un ottimo caposquadra, serio e preciso nel suo lavoro". Il funerale di Febbrari sarà celebrato domenica alle 18:30. Intanto, gli inquirenti hanno acquisito la documentazione relativa al cantiere in cui stava lavorando.