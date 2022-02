Si siede sul sedile di un mezzo Amsa e si ferisce gravemente: nello schienale era nascosto un coltello Una donna è stata portata in codice rosso all’ospedale San Raffaele dopo essere stata ferita da un coltello nascosto nel sedile di un mezzo Amsa a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Doveva essere una normale mattinata di lavoro ma si è trasformata in tragedia per una donna di 49 anni dipendente di Amsa, l'azienda lombarda che si occupa del ritiro dei rifiuti e pulizia delle strade a Milano. La 49enne si è seduta sul sedile di uno dei mezzi parcheggiati nella sede di via Olgettina quando è rimasta colpita alla schiena da un coltello: l'arma infatti era ben nascosta nello schienale del sedile. Perché si trovasse lì è ancora tutto da capire.

Il coltello nascosto con la punta rivolta in avanti

Dalle prime informazioni, la chiamata è arrivata ai carabinieri di Milano verso le 15 di mercoledì 9 febbraio. La donna è rimasta ferita alla schiena quanto ha tentato di appoggiarsi allo schienale: la ferita è stata molto profonda. Dopo essere stata soccorsa sul posto, in ambulanza è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Qui è stata ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora i carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto: sono stati fatti tutti i prelievi del caso che potranno servire a ripercorrere l'esatta dinamica dell'infortunio e capire le eventuali responsabilità. Certo è che il coltello era conficcato nel sedile del mezzo con la punta rivolta verso l'autista. Il mezzo era parcheggiato nel deposito da almeno due giorni: fondamentali saranno le immagini delle telecamera di video-sorveglianza dell'area. Intanto l'azienda tiene a precisare: "Con riferimento all’infortunio di una lavoratrice Amsa nella sede aziendale di via Olgettina nell’esprimere vicinanza e augurare una pronta guarigione alla collega, informiamo di aver immediatamente attivato tutte le procedure necessarie per verificare, nel dettaglio, l’accaduto".