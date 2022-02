Ferisce con un coltello due carabinieri durante un controllo antidroga: si cerca l’aggressore Due carabinieri sono stati aggrediti a Nembro (Bergamo): entrambi sono stati accoltellati durante un controllo antidroga. Si cerca il responsabile.

Tragedia sfiorata a Nembro, territorio in provincia di Bergamo: nella serata di oggi, giovedì 3 febbraio, due carabinieri sono stati feriti durante un controllo antidroga. Fortunatamente, in base a quanto riportato dal quotidiano "L'Eco di Bergamo", i due non sarebbero in condizioni gravi. Adesso è caccia al responsabile: l'uomo ha fatto perdere le sue tracce dopo aver aggredito i due militari.

I due carabinieri stavano svolgendo dei controlli

L'episodio si è verificato vicino al sottopasso ferroviario: i due militari, che avrebbero uno 24 e l'altro 26 anni, fanno parte della compagnia di Clusone dell'Arma. Erano in servizio e stavano svolgendo in borghese dei controlli anti-spaccio nella zona. A un certo punto, poco dopo le 20, sono stati entrambi accoltellati. Dopo che l'uomo è fuggito, i due militari hanno allertato i colleghi e chiamato il personale sanitario del 118. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha quindi inviato i medici e i paramedici.

Sono stati trasferiti in ospedale: si cerca l'aggressore

Gli operatori sono intervenuti con due ambulanze e due auto mediche: dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferirli all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per ulteriori accertamenti. Entrambi sono stati portati in codice giallo e avrebbero già parlato con le loro famiglie. I colleghi hanno svolto tutti i rilievi del caso, raccolto le testimonianze dei due aggrediti e avviato le indagini. Il responsabile avrebbe dei precedenti e sarebbe noto alle forze dell'ordine: le ricerche stanno interessando tutta la zona circostante.