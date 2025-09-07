Si schiantano frontalmente con le moto nel Comasco: morti due ragazzi di 17 e 20 anni

Due ragazzi sono morti nella serata del 6 settembre dopo essersi schiantati con le moto a Grandate (Como). Il 20enne e il 17enne si sarebbero scontrati frontalmente, ma la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un 17enne e un 20enne sono morti nella tarda serata di ieri, sabato 6 settembre, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Grandate (in provincia di Como). Con una dinamica che è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, i due giovani si sarebbero scontrati frontalmente con le loro moto. I sanitari del 118 intervenuti con la massima urgenza hanno provato a rianimarli e trasportarli in ospedale, ma erano già deceduti entrambi per le gravi ferite riportate nello schianto e nelle cadute. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Cantù.

L'incidente è avvenuto in via Mantero a Grandate intorno alle 23:30 del 6 settembre, in un tratto rettilineo della strada che costeggia l'autostrada dei laghi A9. All'arrivo dei sanitari del 118, con tre ambulanze e tre auto mediche, le moto dei due giovanissimi si trovavano distese sull'asfalto a breve distanza l'una dall'altra ed entrambe distrutte. Mentre i vigili del fuoco di Como rimettevano in sicurezza l'area recuperando i pezzi dei due mezzi coinvolti nello schianto, il medico ha provato a rianimare i due ragazzi. Entrambi, però, sono morti prima del loro arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como.

Le vittime sono un 20enne residente a Luisago e un ragazzo di 17 anni che viveva in zona, a Grandate. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. L'ipotesi principale è che i due giovani si siano scontrati frontalmente con le rispettive motociclette, ma non è stata ancora accertata la causa dell'incidente. I due sono deceduti per le gravi lesioni riportate nell'impatto che ha anche distrutto i mezzi e per le ferite rimediate nella caduta contro l'asfalto.