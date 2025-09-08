Chi era Laerte Gauli, il 20enne che è morto schiantandosi contro la moto di un 17enne

Laerte Gauli è il ragazzo di 20 anni residente a Luisago che è deceduto lo scorso 6 settembre in seguito a un incidente avvenuto a Grandate (Como). Nel sinistro ha perso la vita anche un ragazzo di 17 anni. Indagini in corso.

Si chiamava Laerte Gauli il ragazzo di 20 anni residente a Luisago (Como) che ha perso la vita nel corso della serata dello scorso sabato 6 settembre in seguito a un incidente stradale avvenuto a Grandate, un comune in provincia di Como. Nel sinistro è deceduto anche un ragazzo di soli 17 anni.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, sembra che i due giovani si siano scontrati frontalmente con le loro moto finendo sbalzati sull'asfalto. Una volta giunti sul posto a bordo di tre ambulanze e tre auto mediche in codice rosso, gli operatori sanitari del 118 hanno provato a rianimare i ragazzi, ma per i due giovani non c'era già più nulla che si potesse fare e i soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso a causa delle gravi ferite riportate in seguito allo schianto prima del loro arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Cantù che hanno avviato le indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell'evento. Secondo quanto appreso, il sinistro sarebbe avvenuto in via Mantero a Grandate intorno alle ore 23:30 in un tratto rettilineo della strada che costeggia l'autostrada dei laghi A9. Una delle ipotesi avanzate sino a questo momento dagli inquirenti è che i due non fossero soli. Per questo i carabinieri hanno già sentito i primi testimoni: alcuni ragazzi che si trovavano sul posto, dove non sembrerebbero esserci telecamere di video sorveglianza, a bordo delle proprie moto.