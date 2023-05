Si schianta, dà fuoco all’auto e aggredisce un carabiniere: arrestato Un uomo di quarant’anni è stato arrestato dopo che ha causato un incidente, dato fuoco alla sua automobile e aggredito un carabiniere.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato arrestato dopo che si è schiantato con la sua automobile, le ha dato fuoco e ha aggredito un carabiniere: l'episodio si è verificato a Palosco, un comune della Bergamasca. Nella giornata di ieri, domenica 30 aprile, poco dopo le 22 i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Treviglio sono intervenuti in via Papa Giovanni XXIII.

Ha tentato di dare fuoco all'auto bruciando una coperta

Si sono trovati di fronte un uomo di quarant'anni, ubriaco, che aveva appena causato un incidente. I carabinieri gli hanno prestato soccorso e gli hanno spiegato che dopo pochi minuti sarebbe intervenuto un carro attrezzi che avrebbe portato via l'auto. Il quarantenne, residente in provincia di Brescia, si sarebbe seduto nuovamente un auto e avrebbe dato fuoco a una coperta che si trovava nell'abitacolo.

L'uomo si è scaraventato contro uno dei due carabinieri

I carabinieri lo hanno estratto dal veicolo e portato sul loro mezzo: in pochi minuti l'auto è stata completamente avvolta dalle fiamme ed è stata distrutta. Inutili i tentativi di spegnere il rogo con un impianto di irrigazione di un residente. Subito dopo questo atto, l'uomo si sarebbe scaraventato contro uno dei due carabinieri. L'altro lo avrebbe fermato e arrestato. Il militare ferito è stato portato in ospedale a Treviglio: fortunatamente ha riportato lievi ferite. È stato poi dimesso con una prognosi di due settimane.

Il quarantenne, nel frattempo, è stato portato in caserma e arrestato con l'accusa di aggressione e lesioni a pubblico ufficiale e incendio. Il pubblico ministero di turno ha poi disposto per lui gli arresti domiciliari in un paese della provincia di Bergamo.