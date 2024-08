Si schianta con la moto contro un’auto nella Bergamasca: morto il 59enne Enea Perego

Enea Perego è morto nel primo pomeriggio del 17 agosto in seguito a un incidente a Mornico al Serio (Bergamo). Il 59enne viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto che si stava immettendo in strada.