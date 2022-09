Si rompe lo sportello di un forno ad alta temperatura: paura in un’azienda di Abbiategrasso In un’azienda di Abbiategrasso, alle porte di Milano, è scoppiato un incendio a causa della rottura dello sportello di un forno ad alta temperatura.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sfiorata in un'azienda di Abbiategrasso, alle porte di Milano. Qui nella mattinata di oggi lunedì 5 settembre è scoppiato un incendio a causa della rottura dello sportello di un forno ad alta temperatura: i gradi erano intorno ai 1.400 e ha provocato la fuoriuscita di materiale.

Nessuna persona ferita o intossicata

Dalle prime informazioni i fatti sono accaduti attorno alle 10.30 circa presso la ditta Bormioli ad Abbiategrasso in via Filippo Maria Visconti 9: qui operai sono impegnati nella produzione del vetro. Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco. Non risulta nessuna persona ferita o intossicata. I tecnici sono ora al lavoro per cercare di capire cosa sia successo ed evitare altri episodi simili. Fortunatamente non è stato necessario il trasferimento di nessun operaio in ospedale.

Altro grave incidente in una ditta nella Bergamasca

Sempre nella mattinata di oggi a Costa di Mezzate, comune della provincia di Bergamo, un imprenditore di 76 anni è caduto battendo violentemente la testa. L'anziano è precipitato da un'altezza di circa un metro e mezzo. Immediato l'intervento dei soccorsi che sono arrivati nella ditta dove è andato in scena l'incidente con un'ambulanza e un'automedica. I medici hanno raggiunto il 76enne trovandolo in condizioni molto gravi a causa di un trauma cranico. Stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato preso in cura dai medici della struttura. Restano ancora sconosciute le sue condizioni di salute e se l'uomo sia in pericolo di vita.