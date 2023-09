Si riapre il caso di Arianna Zardi, precipitata da un ponte 22 anni fa: chieste nuove indagini Il giudice per le indagini preliminari di Cremona ha respinto la richiesta di archiviazione per il caso di Arianna Zardi, la 25enne morta 22 anni fa. Sono state richieste nuove indagini.

A cura di Ilaria Quattrone

Il giudice per le indagini preliminari di Cremona, Pierpaolo Beluzzi, ha respinto la richiesta di archiviazione presentata due anni fa dalla Procura per il caso di Arianna Zardi, la ragazza precipitata da un ponte nel 2001. La notizia è stata commentata dalla sorella Sara che su Facebook scrive: "Chi sa parli. Qualsiasi info può essere utile per ricostruire la dinamica di questa morte assurda".

Caso Arianna Zardi, il giudice dispone nuove indagini

Il giudice ha disposto una proroga di sei mesi per le indagini che si concentreranno sulle ultime ore di vita della giovane e su alcune testimonianze. La ragazza è morta il 30 settembre 2001. All'epoca dei fatti aveva 25 anni ed era iscritta al primo anno di Teologia a Brescia. Intorno alle 13 è uscita da casa sua: la donna viveva a Casalbellotto.

Il suo corpo è stato trovato dagli zii due giorni dopo la sua scomparsa: era sotto un ponticello di un canale di irrigazione. Nel 2015 la salma della ragazza è stata riesumata. Il procuratore di Cremona aveva infatti aperto un fascicolo per omicidio, ma a carico di ignoti.

Per Ariannza Zardi è stata esclusa l'ipotesi di suicidio

La sorella di Arianna Zardi non ha mai creduto né all'ipotesi del suicidio né a quella dell'incidente: "Quando si è verificata la tragedia, noi come famiglia ci siamo sentiti un po' trascurati", racconta Sara che spiega come dopo la riesumazione lei e la sua famiglia si siano sentiti accolti. "C’è stato un grande spiegamento di forze, di esperti, di lavoro. Gli inquirenti hanno dato il massimo, ci hanno messo il cuore". In questa nuova fase inoltre "è stato escluso il suicidio".