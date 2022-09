Si picchiano nella stazione della metropolitana, tutti guardano e nessuno interviene Due ragazzi sono stati ripresi mentre si picchiano a terra sulla banchina della stazione della metro a Milano. Nessuno degli altri viaggiatori e passanti è intervenuto.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine dal video di Milanobelladadio

Momenti di paura in metropolitana a Milano. In una stazione del tratto della linea rossa due ragazzi sono stati i protagonisti di un'aggressione: i due – come si vede in un video pubblicato sulla pagina social di Milanobelladadio – vengono ripresi mentre si picchiano a terra sulla banchina della metro a Loreto in attesa che arrivi il treno. A riprendere è un viaggiatore della direzione opposta. Nelle immagini si vedono i due ragazzi in lotta tra di loro mentre gli altri viaggiatori e passanti non sono intervenuti in nessun modo per cercare di bloccarli e fermarli. Fortunatamente però non ci sono stati feriti e i due ragazzi non sono finiti sui binari.

Subito è stato richiesto l'intervento del personale della stazione che li ha bloccati. Ora resta da capire cosa sia successo: non è ancora chiaro come è avvenuta l'aggressione. Il video può anche lascia intendere che i due si conoscano e che la violenza sia scoppiata anche per futili motivi. Tutto ora verrà chiarito.

Aggredito con calci e pugni un dipendente Atm

Lo scorso giugno a essere aggredito era stato un dipendente Atm intorno a mezzanotte mentre si trovava alla stazione della metro gialla M3 di San Donato. L'uomo era stato colpito un pugno mentre era girato di spalle a chiudere una scala mobile, senza nessun motivo. Infine era stato oggetto di vari spintoni, calci, pugni, insulti: un'aggressione senza motivo in stile "Arancia Meccanica". Gli autori dell'aggressione era un branco di cinque giovani nei confronti di un dipendente Atm in turno notturno. Subito i ragazzi sono stati identificati grazie alle telecamere di video sorveglianza della metropolitana. Il lavoratore intanto era stato subito soccorso e trasportato in ospedale con un sospetto trauma cranico. Dopo poche ore è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.