Si nascondono nel rimorchio di un camion per scappare dall’Afghanistan: due giovani soccorsi in Italia Due giovani afghani di 16 e 18 anni hanno viaggiato per ore nel rimorchio di un camion nella speranza di riuscire a raggiungere clandestinamente la Francia: sono stati sorpresi dall’autista a San Giuliano Milanese.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Per ore sono stati nascosti nel retro di un camion con l'unico obiettivo di raggiungere la Francia. Protagonisti di questo viaggio clandestino sono due giovani afghani di 16 e 18 anni: a trovarli sono stati gli agenti della polizia locale di San Giuliano Milanese, alle porte di Milano. Fortunatamente i due ragazzi non sono stati trovati in condizioni preoccupanti, stanno bene.

Il viaggio dei ragazzi forse partito dalla Croazia

Da una ricostruzione di quanto accaduto i ragazzi stavano cercando di raggiungere la Francia approfittando di un viaggio clandestino nel retro di un camion, o meglio nel rimorchio senza che l'autista si accorgesse di quello che stava accadendo. Resta ancora da capire se i ragazzini siano saliti sul mezzo pesante in Croazia, Paese da dove è partito il camion, oppure a Venezia: nella città italiana l'autista infatti aveva fatto una sosta. Certo è che i giovanissimi sono rimasti per ore nascosti. Sono stati trovati solo con poco cibo e acqua.

L'autista non sapeva che stava trasportando i due ragazzi

Il primo ad accorgersi di loro è stato proprio l'autista che, una volta a destinazione a San Giuliano, ha aperto le porte del rimorchio e li ha trovati al suo interno. Sul posto sono arrivati dopo pochi minuti gli agenti della polizia locale che hanno aperto le indagini. I due giovani sono stati soccorsi: il più grande è stato ospitati in un centro della Caritas mentre il minorenne è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.