Si fingono prete e perpetua per entrare nelle case e rubare soldi e gioielli: arrestati I carabinieri hanno arrestato un 37enne e una 44enne sospettati di furto in abitazione. I due avrebbero derubato diversi anziani tra le province di Lodi e Pavia dopo essere entrati nelle loro case spacciandosi per sacerdote e perpetua.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 37enne e una 44enne sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Codogno per furto in abitazione in concorso e denunciati per un secondo colpo. Stando a quanto ricostruito dai militari, spacciandosi per parroco e perpetua i due si sarebbero fatti aprire le porte di casa di alcuni anziani residenti nel Lodigiano e li avrebbero derubati di soldi e gioielli. Il Tribunale di Lodi ha convalidato nella giornata di ieri, lunedì 17 marzo, i due arresti e disposto i domiciliari, ma gli investigatori sono ancora al lavoro per capire quanti furti avrebbero commesso.

Gli episodi di furto che vengono contestati alla coppia si sono verificati nella mattinata di domenica 16 marzo. Un anziano, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, avrebbe fatto entrare i due sconosciuti che si sarebbero presentati a lui come sacerdote e perpetua. Una volta dentro, il 37enne e la 44enne, entrambi provenienti dal Lazio, gli avrebbero sottratto il portafoglio e un orologio d'oro.

Poco dopo, un carabiniere in abiti civili si sarebbe messo all'inseguimento della coppia in seguito alla segnalazione di un'auto sospetta. Il militare avrebbe visto i due entrare in un'altra abitazione, di un'anziana che poi avrebbe dichiarato di non trovare più il borsello che conteneva le sue carte di credito.

I carabinieri di Codogno, a quel punto, sono intervenuti e hanno fermato i due sospettati nei pressi del centro abitato di Maleo. Durante il controllo, i militari avrebbero rinvenuto l'orologio d'oro che sarebbe stato sottratto a una delle vittime. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati quindi arrestati per furto in abitazione in concorso. Al vaglio degli inquirenti ci sono altri casi di furti simili accaduti nelle scorse settimane tra le province di Lodi e Pavia che potrebbero essere attribuiti alla stessa coppia.