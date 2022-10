Si fingono clienti e rubano orecchini in una gioielleria: scappano con bottino da ventimila euro Sono entrate in una gioielleria di Sirmione (Brescia) fingendosi clienti e interessate ad acquistare gioielli per un matrimonio. Dopodiché, approfittando di un momento di distrazione della commessa, hanno portato via sei paia di orecchini dal valore complessivo di ventimila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno finto di essere clienti e, in questo modo, sono riuscite a portare via un bottino da ventimila euro. Succede a Sirmione, comune della provincia di Brescia. Le due ladre sarebbero una ragazza di vent'anni e una donna di trenta che, come raccontato dal quotidiano "Bresciaoggi", hanno finto di essere in procinto di sposarsi e incinta.

Così sono riuscite a portare via sei paia di orecchini

L'episodio risale a mercoledì 28 settembre. Le donne sono entrate in una gioielleria del centro. Per un'ora si sono fatte mostrare diversi gioielli sostenendo che sarebbero dovuti servire per l'imminente matrimonio.

A un certo punto, approfittando della distrazione della commessa, hanno afferrato un astuccio dove erano contenuti sei paia di orecchini e se lo sarebbero infilato in una tasca interna presumibilmente sotto la gonna.

La commessa le ha inseguite ed è stata spintonata

Subito dopo le due, sono uscite dal negozio. La commessa, appena si è resa conto del furto, le ha inseguite ed è riuscita a raggiungere una delle due che però l'ha spinta, buttandola a terra. Fortunatamente non si è fatta male. La donna ha quindi lanciato l'allarme e chiamato le forze dell'ordine.

I carabinieri – che hanno svolto i rilievi del caso per acquisire ulteriori elementi – si sono messi subito sulle loro tracce, ma non sono riusciti a rintracciarle.

Nei giorni scorsi i militari hanno analizzato le immagini di video-sorveglianza. In questo modo, sono riusciti a dare un nome alle due ladre: le due sono state riprese mentre si trovavano a bordo di un'utilitaria. Nonostante questo però, non le hanno ancora trovate.